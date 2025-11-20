Курорт «Шерегеш» победил в четырех номинациях премии «Горы России»

Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» стал победителем в четырех номинациях премии «Горы России». Ее проведение отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве туризма Кузбасса.
«Комплекс “Шерегеш” вновь подтвердил статус одного из лучших горнолыжных курортов страны. По итогам IV национальной премии “Горы России” курорт признан самым событийным горнолыжным курортом России и лучшим горнолыжным курортом Сибири. Кроме того, отель Family resort & Spa “Ольга” в третий раз подтвердил звание лучшего в России отеля горнолыжного курорта Сибирского федерального округа. Отельный комплекс “Тайгара” одержал победу в номинации “Лучший в России отель ski in/ski out”. Эти достижения — результат большой работы и доказательство того, что наш регион остается одной из ключевых точек зимнего туризма», — рассказал губернатор региона Илья Середюк.
Напомним, на Форуме туристических территорий в Москве Кузбасс был признан самым горнолыжным регионом страны. В прошлом году спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» победил в трех номинациях национальной премии «Горы России».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.