Амбулаторию в селе Жемтала в Кабардино-Балкарии отремонтируют до конца года

Ремонт в амбулатории в селе Жемтала Кабардино-Балкарской Республики планируют закончить к концу текущего года в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Специалисты уже завершили фасадные работы, обновили кровлю, провели внутреннюю перепланировку помещений, заменили окна, двери и все инженерные коммуникации. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой помещений.
Особое внимание уделяется удобству пациентов. Кабинеты и отделения расположат так, чтобы посетители могли быстро получить помощь, потоки пациентов разделят, а зоны ожидания сделают комфортнее.
В амбулатории сделают специализированные кабинеты, процедурные, диагностические и вспомогательные помещения. Учреждение рассчитано на 30 посещений в день и будет обслуживать 3 тыс. жителей, включая 700 детей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.