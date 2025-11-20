Минздрав РФ разрешил использование мРНК вакцины в лечении меланомы

Министерство здравоохранения РФ официально разрешило использование в клинической практике мРНК вакцины «Энтеромикс» в терапии меланомы и пептидной вакцины для лечения злокачественных новообразований, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
«Сегодня министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов — лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина», — сказал он, выступая на заседании коллегии ведомства по вопросам лекарственного обеспечения.
Мурашко подчеркнул, что этот шаг стал только началом использования инновационного подхода к лечению, ученым предстоит оценить эффективность и безопасность этого лечения.
Министр пояснил, что на начальном этапе массового применения вакцин не стоит. Кроме того, технологию не стоит рассматривать как панацею, это лишь один из методов лечения, которые сегодня разрабатывается и внедряется, пояснил Мурашко.
Напомним, в сентябре директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российские специалисты планируют в ближайшие месяцы начать терапию пациентов с помощью персонализированной мРНК-вакцины против рака.
Отметим, российскую вакцину от рака «Энтеромикс» планируют использовать для пациентов в Италии, если ее одобрит Европейское агентство лекарственных средств (EMA).