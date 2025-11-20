Рогов: освободив Веселое, ВС РФ сузили кольцо вокруг Гуляйполя

«Село Веселое находится ровно на дороге к Гуляйполю. Это уже лишний раз подтверждает то, что наша армия идет с охватом со всех сторон, выдавливая всушников. Противник не может стабилизировать ЛБС ни на одном из участков, не может каким-либо образом оттянуть освобождение Гуляйполя, не говоря о том, чтобы пойти в контратаку», — рассказал он.