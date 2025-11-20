Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов: освободив Веселое, ВС РФ сузили кольцо вокруг Гуляйполя

Освобождение села Веселое помогло сузить кольцо вокруг Гуляйполя. Как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, к настоящему моменту перебиты пути поставок ВСУ в этот город.

Источник: Аргументы и факты

Село Веселое, об освобождении которого сообщили в Минобороны, открывает дорогу на Гуляйполе, рассказал aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Село Веселое находится ровно на дороге к Гуляйполю. Это уже лишний раз подтверждает то, что наша армия идет с охватом со всех сторон, выдавливая всушников. Противник не может стабилизировать ЛБС ни на одном из участков, не может каким-либо образом оттянуть освобождение Гуляйполя, не говоря о том, чтобы пойти в контратаку», — рассказал он.

Рогов отметил, что Веселое находится на востоке от Гуляйполя.

«Обхват идет и с юга. Основное наступление сейчас с севера Гуляйполя. По сути, уже перебита трасса, соединяющая Гуляйполе с Покровским в Днепропетровской области, откуда ВСУ выстроили основную военную логистику. сейчас этого канала поставок в Гуляйполе нет, кольцо вокруг оставшегося в городе гарнизона сжимается все активнее», — добавил собеседник издания.

Ранее Рогов отметил, что Веселое стало 13-м населенным пунктом, который с начала ноября освободила группировка «Восток».