Рогов: освободив Веселое, ВС РФ сузили кольцо вокруг Гуляйполя

Село Веселое, об освобождении которого сообщили в Минобороны, открывает дорогу на Гуляйполе, рассказал aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Село Веселое находится ровно на дороге к Гуляйполю. Это уже лишний раз подтверждает то, что наша армия идет с охватом со всех сторон, выдавливая всушников. Противник не может стабилизировать ЛБС ни на одном из участков, не может каким-либо образом оттянуть освобождение Гуляйполя, не говоря о том, чтобы пойти в контратаку», — рассказал он.
Рогов отметил, что Веселое находится на востоке от Гуляйполя.
«Обхват идет и с юга. Основное наступление сейчас с севера Гуляйполя. По сути, уже перебита трасса, соединяющая Гуляйполе с Покровским в Днепропетровской области, откуда ВСУ выстроили основную военную логистику. сейчас этого канала поставок в Гуляйполе нет, кольцо вокруг оставшегося в городе гарнизона сжимается все активнее», — добавил собеседник издания.
Ранее Рогов отметил, что Веселое стало 13-м населенным пунктом, который с начала ноября освободила группировка «Восток».