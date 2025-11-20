Депутат Аксененко: Заморозка денег при покупке жилья решит проблему с аферистами

Практика заморозки средств от продажи квартиры на месяц, по мнению зампреда профильного комитета Госдумы Александра Аксененко, может стать действенной защитой от мошенников. Он считает, что такая мера дает участникам сделки дополнительное время, чтобы заметить подозрительные действия.
Депутат объяснил, что обычно давление аферистов недолго длится: уже через неделю либо сам продавец, либо его родственники начинают понимать, что что-то идет не так. За этот срок человек успеет обратиться в полицию и отменить сделку без ущерба для покупателя и без риска выселения.
Однако у этой схемы есть и слабые стороны. Часто люди сразу после продажи одного жилья приобретают другое на вырученные деньги, а нередко продают недвижимость срочно — из-за переезда или необходимости оплатить лечение.
Аксененко считает, что в таких ситуациях можно заранее предусмотреть особый порядок передачи денег. Он отмечает, что такая договоренность должна устраивать обе стороны и означать, что участники сделки не смогут оспорить ее позже и берут ответственность на себя, передает «Газета.Ru».
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко заявил, что практику покупки недвижимости по частям вряд ли удастся внедрить в России.