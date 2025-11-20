Ответ президента ЮАР Рамафосы на критику Бессента сорвал аплодисменты

Президент ЮАР Сирил Рамафоса хлестко ответил министру финансов США Скотту Бессенту, решившему, что имеет право критиковать сам факт председательства Южно-Африканской Республики в G20. Рамафоса ответил Бессенту публично на саммите в Йоханнесбурге, где сорвал громкие аплодисменты.
Прежде стоит отметить, что Бессент предъявил ЮАР претензии за стремление «выслушать все стороны и дать голос всем». По мнению американца, «ЮАР превратила Группу двадцати в Группу ста».
«Мой ответ: нет, мы не Группу ста собрали, а Группу миллиона. Если мы хотим создать процветающий, более равный мир, основанный на солидарности, с нашей точки зрения, важно вовлекать людей, которых коснется предстоящий лидерский саммит», — заявил Рамафоса с трибуны саммита G20.
Зал ответил ему смехом и громкими аплодисментами с овациями.
