Более 80% спор мха выжили после 9 месяцев пребывания в открытом космосе

Японские исследователи установили, что более 80% спор мха из семейства фунариевых сохранили жизнеспособность после девятимесячного пребывания в открытом космосе. Образцы находились в специальных капсулах, закрепленных на обшивке Международной космической станции (МКС). Результаты работы опубликованы в журнале iScience.
Профессор Университета Хоккайдо Томомити Фудзита отметил, что большинство организмов Земли, включая человека, погибают в условиях открытого космоса за считанные минуты.
«Наши наблюдения показали, что споры мха остаются жизнеспособными даже спустя 9 месяцев, проведенных в космическом вакууме. Это указывает на наличие у земных клеток защитных механизмов, позволяющих им выдерживать экстремальные условия», — подчеркнул ученый.
Мхи считаются одними из самых устойчивых живых организмов на планете: они способны выживать в пустынях, приполярных областях и других экстремальных природных зонах. Недавние эксперименты с мхом Grimmia sessitana показали, что он может существовать в «марсианской» среде несколько недель, переносить сильное обезвоживание и мощное ультрафиолетовое излучение.
Эти данные побудили биологов провести полноценный космический эксперимент. В феврале 2022 года на МКС доставили образцы фунариевого мха Physcomitrium patens. В марте капсулы со спорами прикрепили на внешнюю поверхность станции, где они провели 283 дня. В январе 2023 года материалы эксперимента вернули на Землю и передали в лабораторию.
В дополнение к этому, ученые воспроизвели в лаборатории условия поверхности МКС и изучили их влияние на ростки мха и культуры стволовых клеток, образующихся у растений в состоянии стресса. Эксперимент показал, что все ростки погибли под воздействием ультрафиолетового излучения, тогда как значительная часть клеточных культур и подавляющее большинство спор, привезенных с МКС, остались жизнеспособными после девятимесячного пребывания в открытом космосе.
Исходя из текущих оценок, споры Physcomitrium patens теоретически могут выдерживать пребывание в открытом космосе в течение примерно 15 лет.
