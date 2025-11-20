Более 80% спор мха выжили после 9 месяцев пребывания в открытом космосе

В дополнение к этому, ученые воспроизвели в лаборатории условия поверхности МКС и изучили их влияние на ростки мха и культуры стволовых клеток, образующихся у растений в состоянии стресса. Эксперимент показал, что все ростки погибли под воздействием ультрафиолетового излучения, тогда как значительная часть клеточных культур и подавляющее большинство спор, привезенных с МКС, остались жизнеспособными после девятимесячного пребывания в открытом космосе.