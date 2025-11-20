Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лауреатами конкурса «100 лучших товаров России» стали 7 компаний Приангарья

Продукция победителей известна на международных рынках.

Семь продовольственных компаний из Иркутской области стали лауреатами федерального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Область вошла в пятерку регионов-лидеров по количеству предприятий, отмеченных за высокое качество товаров и услуг. Лауреатами в номинации «Продовольственные товары» стали компании «“Ангария” Фабрика мороженого», «Саянский бройлер», «Каравай», «Шарпинская» и другие.

Дипломантами федерального этапа конкурса в номинации «Продовольственные товары» также стали предприятие «Иркутский хлебозавод» и мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский».

Предприятия-финалисты конкурса имеют право использовать логотип «100 лучших товаров России» в рекламных целях, размещать его в документации и на упаковке продукции в течение двух лет. Победа в федеральном этапе конкурса также дает преференции при отборе в программу «Сделано в России» Российского экспортного центра.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства региона Марины Кожариной, продукция победителей известна также и на международных рынках. Работа предприятий в этом направлении значительно влияет на количественные показатели региона при выполнении задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.