В Ростове начали разбирать понтонный мост на Зеленый остров

В Ростове стартовал процесс разборки понтонного моста, который соединяет город с Зеленым островом. Об этом сообщили в городской администрацией.
Подрядная организация уже приступила к работам по демонтажу наплавной переправы, расположенной в створе улицы 29-я Линия. Как отмечают в мэрии, делается это для того, чтобы обеспечить сохранность и целостность конструкции моста.
После завершения разборки понтонному мосту предстоит пройти необходимые профилактические работы. Они являются обязательным условием для его дальнейшей безопасной и стабильной эксплуатации в течение будущего весенне-летнего сезона 2026 года.
Для того чтобы обеспечить ростовчанам и гостям города доступ к базам отдыха, лодочным станциям и детским оздоровительным лагерям на Зеленом острове, работы по наведению понтонной переправы будут завершены к 1 мая 2026 года.
