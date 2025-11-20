Памятник Пушкину открыли в Париже

В русском духовно-культурном православном центре в Париже в четверг, 20 ноября, открыли памятник русскому поэту Александру Пушкину.
В церемонии открытия монумента приняли участие представители посольства России во Франции, священники Русской православной церкви, представители общественности Парижа, а также прямой праправнук поэта Александр Александрович Пушкин и его супруга Мария Александровна, которые приехали во Францию из Бельгии.
Памятник поэту открыл посол России в Париже Алексей Мешков — он перерезал красную ленточку и освободил монумент от материи под музыку русского композитора Петра Чайковского. После открытия памятника поэту участники церемонии возложили к нему цветы.
Скульптор Александр Таратынов изобразил Александра Пушкина в сюртуке XIX века с шляпой-цилиндром, передает РИА Новости.
30 октября СМИ сообщили, что памятник Пушкину в Одессе начали заколачивать после того, как с поста главы города сняли Геннадия Труханова, защищавшего монумент. После этого монумент разрисовали символикой «Азова»*. При этом администрация города не будет демонтировать памятник поэту, поскольку он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
*Запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.