Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Памятник Пушкину открыли в Париже

В русском духовно-культурном православном центре в Париже в четверг, 20 ноября, открыли памятник русскому поэту Александру Пушкину.

В русском духовно-культурном православном центре в Париже в четверг, 20 ноября, открыли памятник русскому поэту Александру Пушкину.

В церемонии открытия монумента приняли участие представители посольства России во Франции, священники Русской православной церкви, представители общественности Парижа, а также прямой праправнук поэта Александр Александрович Пушкин и его супруга Мария Александровна, которые приехали во Францию из Бельгии.

Памятник поэту открыл посол России в Париже Алексей Мешков — он перерезал красную ленточку и освободил монумент от материи под музыку русского композитора Петра Чайковского. После открытия памятника поэту участники церемонии возложили к нему цветы.

Скульптор Александр Таратынов изобразил Александра Пушкина в сюртуке XIX века с шляпой-цилиндром, передает РИА Новости.

30 октября СМИ сообщили, что памятник Пушкину в Одессе начали заколачивать после того, как с поста главы города сняли Геннадия Труханова, защищавшего монумент. После этого монумент разрисовали символикой «Азова»*. При этом администрация города не будет демонтировать памятник поэту, поскольку он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

*Запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.