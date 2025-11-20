«Воля судьбы»: звезда шоу «Остров любви» заявила, что у нее обнаружили рак

Австралийская участница реалити-шоу «Остров любви» Лекси Торнберри сообщила в своем блоге, что ей поставили диагноз рак.
Она рассказала, что медики обнаружили у нее злокачественную опухоль в области головы и шеи.
— Я всегда была здоровым человеком и всю жизнь занималась спортом. Я инструктор по пилатесу, я учу людей вести здоровый образ жизни. Я не делала ничего неправильного, это было невозможно предотвратить. Это просто воля судьбы, — порассуждала Торнберри о своем диагнозе.
Девушка отметила, что собирается проходить лечение и намерена бороться с болезнью.
7 сентября главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о тяжелом заболевании, которое у нее диагностировали. Из-за недуга ей потребовалась срочная операция. Позже она вышла на связь из больницы после того, как отошла от наркоза.
Симоньян 22 сентября также рассказала о том, что проходит лечение от рака. Она призналась, что была бы «рада сообщить», что у нее все хорошо, однако старается никогда не врать.
20 ноября телеведущая ответила поклоннице, которая поблагодарила ее за новый выпуск программы «Ч. Т. Д.». Журналистка отметила, что это был последний эпизод передачи, где она предстает со своими волосами, которые уже выпали после курса химиотерапии.