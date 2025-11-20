«Воля судьбы»: звезда шоу «Остров любви» заявила, что у нее обнаружили рак

— Я всегда была здоровым человеком и всю жизнь занималась спортом. Я инструктор по пилатесу, я учу людей вести здоровый образ жизни. Я не делала ничего неправильного, это было невозможно предотвратить. Это просто воля судьбы, — порассуждала Торнберри о своем диагнозе.