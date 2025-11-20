SANA: глава ЦБ Сирии Хусрие отправил первое за 14 лет сообщение через SWIFT

Глава Центробанка Сирии Абдулкадер Хусрие отправил первое сообщение через международную платежную систему SWIFT по прошествии 14 лет после отключения от нее, передает SANA.
По данным агентства, Абдулкадер Хусрие направил сообщение всем банкам-корреспондентам, начиная с Федерального резервного банка Нью-Йорка.
В июне Абдулкадер Хусрие сообщил, что Сирия планирует возобновить полноценное участие в системе SWIFT. По его словам, этот шаг ознаменует интеграцию государства в мировую экономику.
