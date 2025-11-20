В медпунктах Кузбасса прошли практические занятия для студентов

Студенты-медики посетили практические занятия в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Кузбасса по программе «Добро в село», сообщили в отделе информационной политики регионального министерства здравоохранения. Подготовка медицинских кадров способствует достижению целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В ФАПе поселка Недорезово побывали студенты Кемеровского государственного медицинского университета. Они наблюдали, как проходит прием пациентов, и работали с медицинскими документами.
Учащиеся Новокузнецкого филиала Кузбасского медицинского колледжа посетили медпункт в поселке Чичербаево, где помогали проводить диспансеризацию населения. Студенты смогли попрактиковаться в измерении артериального давления, проведении экспресс-анализа уровня сахара и холестерина в крови. Также будущие медики рассказывали местным жителям о профилактике различных заболеваний.
Кроме того, практика для студентов была организована в фельдшерско-акушерских пунктах поселка Красулино и села Демьяновка. Благодаря участию в проекте учащиеся закрепили теоретические знания и приобрели практический опыт, оказав при этом помощь профессиональным медикам.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.