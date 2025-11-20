«Радиостанция Судного дня» передала пятое сообщение за день

Отметим, УВБ-76 ведет вещание с конца 1970-х годов, большую часть времени она транслирует монотонный жужжащий звук, который иногда прерывается передачей наборов букв, цифр и слов. Официальной информации о назначении станции нет, однако ее относят к системам закрытой радиосвязи.