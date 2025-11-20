«Радиостанция Судного дня» передала пятое сообщение за день

Радиостанция УВБ-76 20 ноября передала пятое сообщение, информирует Telegram-канал «УВБ-76 логи».
«5е сообщение за сегодня НЖТИ 36537 ЛЯРДОТУФ 8926 4497», — указано в сообщении.
Сообщается, что слово прозвучало в эфире радиостанции в 20.24 по мск.
Отметим, первой радиограммой, зафиксированной в 11.04 по мск, стало слово «коммерсант», в 12.44 по мск «лещохлев», в 14.02 мск «иксобоев», в 18.37 по мск «пляжокот».
Отметим, УВБ-76 ведет вещание с конца 1970-х годов, большую часть времени она транслирует монотонный жужжащий звук, который иногда прерывается передачей наборов букв, цифр и слов. Официальной информации о назначении станции нет, однако ее относят к системам закрытой радиосвязи.