«Радиостанция Судного дня» передала пятое сообщение за день

В эфире прозвучало слово «лярдотуф».

Источник: Аргументы и факты

Радиостанция УВБ-76 20 ноября передала пятое сообщение, информирует Telegram-канал «УВБ-76 логи».

«5е сообщение за сегодня НЖТИ 36537 ЛЯРДОТУФ 8926 4497», — указано в сообщении.

Сообщается, что слово прозвучало в эфире радиостанции в 20.24 по мск.

Отметим, первой радиограммой, зафиксированной в 11.04 по мск, стало слово «коммерсант», в 12.44 по мск «лещохлев», в 14.02 мск «иксобоев», в 18.37 по мск «пляжокот».

Отметим, УВБ-76 ведет вещание с конца 1970-х годов, большую часть времени она транслирует монотонный жужжащий звук, который иногда прерывается передачей наборов букв, цифр и слов. Официальной информации о назначении станции нет, однако ее относят к системам закрытой радиосвязи.