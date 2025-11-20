Поддержка АПК Витебской области и промышленная безопасность. В Совете Республики рассмотрели изменения в законодательство

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам промышленной безопасности» и указа Президента Республики Беларусь «Об агропромышленном комплексе Витебской области» рассмотрены на экспертном совете в Совете Республики совместно с представителями профильных государственных органов и организаций, передает корреспондент БЕЛТА.
Первым документом корректируются законы «О магистральном трубопроводном транспорте», «О промышленной безопасности». Основные новации представил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец. Ключевые нововведения включают в себя регулирование учета и расследования несчастных случаев, введение новых терминов и их определение, обязательную аттестацию сварочных технологий и лиц, выполняющих сварочные работы.
Предлагается расширение полномочий правительства, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других государственных органов, скорректированы подходы к организации производственного контроля и др. Предложена новая редакция перечней опасных и потенциально опасных производственных объектов с обоснованием каждой позиции.
«Принятие законопроекта призвано минимизировать промышленные риски, угрозы и создать эффективные механизмы защиты жизни и здоровья граждан, а также окружающей среды», — отметил Анатолий Долголевец.
Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Владислав Татаринович обратил внимание, что проведена большая работа. «Решается две задачи. Первая — с учетом практики применения действующего закона корректируются те нормы, которые нуждаются в этом. В частности, не до конца были урегулированы полномочия правительства в определении требований к обеспечению промышленной безопасности при проведении, например, тех же сварочных работ. С другой стороны, уточняются полномочия МЧС с точки зрения соблюдения требований технических регламентов по промышленной безопасности Таможенного союза, Евразийского экономического союза. Передовой опыт интеграционных объединений тоже должны применять», — сказал Владислав Татаринович.
Эксперты в целом согласились с необходимостью тех изменений, которые предусматриваются. «Но здесь излишнего зарегулирования быть не должно. Поэтому члены экспертного совета порекомендовали немного скорректировать нормы законопроекта», — пояснил журналистам заместитель председателя Совета Республики. Речь идет, в частности, о необходимости разумно подходить к введению должностей или структурных подразделений по промышленной безопасности.
Также в Совете Республики рассмотрен проект указа Президента Республики Беларусь «Об агропромышленном комплексе Витебской области». Он направлен на поддержку сельхозпроизводителей региона, определяет новую стратегию развития АПК. Тема рассмотрена комплексно в развитие большого совещания, которое состоялось 24 октября в Витебске с участием Президента. Создана рабочая группа по содействию социально-экономическому развитию региона под руководством председателей обеих палат парламента.
Выступая с докладом, первый заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Сергей Левкович затронул широкий спектр вопросов, включая модернизацию молочно-товарных комплексов, экономические показатели, реорганизацию перерабатывающих предприятий. Предстоит решить много задач. Главные из них — привлечение кадров и обеспечение сырьем.
«В основе указа лежит производство сельскохозяйственной продукции с учетом природно-климатических условий. Видим основным направлением развития АПК — производство молока, повышение его эффективности», — обратил внимание Сергей Левкович.
На совете эксперты высказали свои предложения с учетом опыта функционирования агропромышленных объединений для устранения возникающих проблемных моментов.
Как подчеркнул Владислав Татаринович, вопрос рассмотрен с точки зрения установок, поручений, которые даны Президентом. «С учетом оценки реальной ситуации члены экспертного совета в целом поддерживают необходимость подготовки и принятия проекта указа. Важно, чтобы он действительно оказался рабочим документом, решал поставленные задачи. А это не только реструктуризация имеющихся обязательств, но и обеспечение стабильной работы», — сказал заместитель председателя Совета Республики.
Витебский облисполком будет определять структуру, перечень взаимоотношений в рамках сырьевых зон. Ему рекомендовано подготовить дополнительно необходимый пакет справочных, информационных материалов, чтобы по годам, в первую очередь до 2030-го, определить объемы сельскохозяйственной продукции, соответствующие финансовые показатели в виде выручки от реализации. Это позволит корректировать планы, загрузить перерабатывающие организации, наращивать техническую составляющую. «Где, как будем строить современные, но типовые, оптимизированные по стоимости и по технологиям молочно-товарные комплексы? Где будет концентрироваться новая сельскохозяйственная техника? Как будут выполняться обязательства по возврату средств?», — обозначил актуальные вопросы Владислав Татаринович.
Он добавил, что указ № 70 предлагается скорректировать в первую очередь в плане финансовых и иных взаимоотношений между сельскохозяйственными и перерабатывающими организациями. «Строить их не по принципу агропромышленных объединений, как это предусмотрено в указе № 70, а именно через формирование и функционирование сырьевых зон: больше производить сельскохозяйственной продукции в виде сырья, загружать перерабатывающие организации, получать взаимную отдачу от выстраивания таким образом работы», — добавил Владислав Татаринович.
Также эксперты Витебскому облисполкому рекомендовали не исключать из проекта документа положения, касающиеся выстраивания кадровой политики. Для Витебской области это очень важно. -0-