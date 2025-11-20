Поддержка АПК Витебской области и промышленная безопасность. В Совете Республики рассмотрели изменения в законодательство

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Владислав Татаринович обратил внимание, что проведена большая работа. «Решается две задачи. Первая — с учетом практики применения действующего закона корректируются те нормы, которые нуждаются в этом. В частности, не до конца были урегулированы полномочия правительства в определении требований к обеспечению промышленной безопасности при проведении, например, тех же сварочных работ. С другой стороны, уточняются полномочия МЧС с точки зрения соблюдения требований технических регламентов по промышленной безопасности Таможенного союза, Евразийского экономического союза. Передовой опыт интеграционных объединений тоже должны применять», — сказал Владислав Татаринович.