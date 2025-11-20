Мобильные бригады помогли более 500 жителям Михайловского района Алтая

Более 510 жителей отдаленных сел Михайловского района Алтайского края с начала года смогли доехать до медучреждений для прохождения диспансеризации благодаря мобильным бригадам, которые работают в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве социальной защиты.
Мобильные бригады собирают группу пожилых людей около фельдшерско-акушерских пунктов и отвозят в местную центральную районную больницу для прохождения диспансеризации и профилактического осмотра. Во время поездки и нахождения в больнице с пенсионерами присутствует специалист по социальной работе, который оказывает всестороннюю помощь.
По данным регионального министерства социальной защиты, всего в этом году с помощью мобильных бригад на диспансеризацию было доставлено 11 047 сельских жителей старше 65 лет и инвалидов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.