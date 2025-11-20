Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мобильные бригады помогли более 500 жителям Михайловского района Алтая

Благодаря им пожилые граждане смогли добраться до медучреждений для прохождения диспансеризации.

Более 510 жителей отдаленных сел Михайловского района Алтайского края с начала года смогли доехать до медучреждений для прохождения диспансеризации благодаря мобильным бригадам, которые работают в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве социальной защиты.

Мобильные бригады собирают группу пожилых людей около фельдшерско-акушерских пунктов и отвозят в местную центральную районную больницу для прохождения диспансеризации и профилактического осмотра. Во время поездки и нахождения в больнице с пенсионерами присутствует специалист по социальной работе, который оказывает всестороннюю помощь.

По данным регионального министерства социальной защиты, всего в этом году с помощью мобильных бригад на диспансеризацию было доставлено 11 047 сельских жителей старше 65 лет и инвалидов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.