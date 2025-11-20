РАН: РФ является мировым лидером в лечении детей с острым миелобластным лейкозом

«В наших протоколах, которые мы ведем последние пять лет с помощью антител вместе с химиопрепаратами, мы достигли таких результатов, которые трудно было даже себе представить. Более того, мы эти лекарства ввели в систему обязательного медицинского страхования. Вначале это коснулось только федеральных центров, а с этого года этими препаратами уже пользуется вся страна», — отметил ученый.