В селе Нукуты в Иркутской области создали этнопарк

На территории для детей установили скамейки, качели, интерактивные и развивающие стенды в виде животных. Для комфортного отдыха жителей там также есть уличная мебель и беседки. По всей площади этнопарка сделано освещение, а для праздничных и культурных мероприятий на территории парка установили юрту.