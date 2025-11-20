В селе Нукуты в Иркутской области создали этнопарк

Этнопарк обустроили на улице Набережной в селе Нукуты Иркутской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
На территории для детей установили скамейки, качели, интерактивные и развивающие стенды в виде животных. Для комфортного отдыха жителей там также есть уличная мебель и беседки. По всей площади этнопарка сделано освещение, а для праздничных и культурных мероприятий на территории парка установили юрту.
Как отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина, всего в этом году в Нукутском районе в ходе мероприятий по благоустройству сельских территорий реализовано 16 проектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.