Участница «Мисс Вселенной» от Норвегии нарядилась лососем

Во время национального конкурса костюмов «Мисс Вселенная — 2025» мисс Норвегия Леонора Лисглимт-Редланд вышла на подиум в костюме гигантского норвежского лосося, отдав дань уважения богатому морскому наследию своей страны и став звездой социальных сетей.
— Это платье, вдохновленное лососевым цветом, отражает как движения участницы, вращающей жезл, так и суть ведущего норвежского экспорта, — подчеркнул ведущий.
Позднее девушка развернула одежду, напоминающую лосося, и продемонстрировала полупрозрачный боди, имитирующий внутренности рыбы, что вызвало бурные аплодисменты зрителей.
Пользователи Сети назвали этот образ «культовым» и «высшим проявлением национальной гордости с изюминкой». Некоторые поклонники отметили, что были растеряны, но получили удовольствие от увиденного. Предварительное дефиле конкурса «Мисс Вселенная — 2025» транслировалась на одноименном YouTube-канале.
19 ноября «Мисс Ямайка» Габриэль Генри упала со сцены во время предварительного дефиле на конкурсе «Мисс Вселенная — 2025». Она не смогла подняться, и к девушке на помощь пришли врачи, которые унесли ее с подиума на носилках. По словам очевидцев, на сцене появилась дыра, которой раньше не было.