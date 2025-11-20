Новый шаг в лечении меланомы: в России стартует применение уникальной вакцины

Министерство здравоохранения России разрешило использовать новые виды вакцин для лечения рака кожи (меланомы) и других видов злокачественных новообразований. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Сегодня министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов — лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина», — объявил министр.
Мурашко уточнил, что это только начало применения нового способа лечения. До массового использования пройдет еще какое-то время, а пока вакцина требует еще нескольких этапов проверок.
Ранее KP.RU сообщил, что академик Александр Гинцбург рассказывал еще в 2024 году о результатах тестирования новейшей мРНК-вакцины, которая станет новым шагом человечества к победе над онкологией.