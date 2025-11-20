Появились кадры уничтожения редкого японского внедорожника ВСУ

В зоне специальной военной операции был уничтожен редкий японский военный внедорожник Toyota Kokidosha. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал ANNA-News.
На видео запечатлен момент ликвидации автомобиля. Перед ударом БПЛА находившиеся в машине украинские военнослужащие покинули транспортное средство и отошли на безопасное расстояние.
«Беспилотник унитожил МТО внедорожника, так, что боевикам пришлось переквалифицироваться в пехоту», — говорится в сообщении к видео.
Отмечается, что Toyota Kokidosha является редкой моделью военного внедорожника. Япония передала Украине партию таких автомобилей в 2023 году.
