На трассе в Ростовской области в ДТП с иномарками пострадал мужчина

В Песчанокопском районе Ростовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 30-летний мужчина. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария была зафиксирована 20 ноября примерно в 18:00 на автодороге «Котельниково-Песчанокопское».
По предварительным сведениям, 32-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo выехал на встречную полосу. После этого его машина столкнулась с автомобилем Kia Rio, которым управлял 30-летний водитель.
Вследствие столкновения травмы получил 30-летний пассажир, находившийся в салоне Chevrolet.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, в рамках которой устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего ДТП.
Госавтоинспекция по Ростовской области обратилась ко всем участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать ПДД, проявлять бдительность и взаимную вежливость на дороге.
