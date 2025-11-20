Ричмонд
На трассе в Ростовской области в ДТП с иномарками пострадал мужчина

После выезда на встречную полосу в ДТП пострадал дончанин.

Источник: Комсомольская правда

В Песчанокопском районе Ростовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 30-летний мужчина. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария была зафиксирована 20 ноября примерно в 18:00 на автодороге «Котельниково-Песчанокопское».

По предварительным сведениям, 32-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo выехал на встречную полосу. После этого его машина столкнулась с автомобилем Kia Rio, которым управлял 30-летний водитель.

Вследствие столкновения травмы получил 30-летний пассажир, находившийся в салоне Chevrolet.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, в рамках которой устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего ДТП.

Госавтоинспекция по Ростовской области обратилась ко всем участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать ПДД, проявлять бдительность и взаимную вежливость на дороге.

