Каллас заявила о планах ЕС по ослаблению России

При этом Каллас отметила, что ни одно государство — член ЕС и ни один европейский чиновник не участвовали в разработке предложенного США плана урегулирования кризиса на Украине. Она добавила, что участие в министерской встрече ЕС в формате видеоконференции принял глава МИД Украины Андрей Сибига.