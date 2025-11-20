Каллас заявила о планах ЕС по ослаблению России

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что стратегия сообщества в отношении украинского конфликта остается неизменной. По ее словам, ЕС стремится ослабить Россию и укрепить позиции Украины, а любая мирная инициатива должна прежде всего получить одобрение ЕС и Украины.
— У ЕС есть четкий план из двух шагов: ослабить Россию и поддержать Украину. Позиция ЕС не изменилась: для успеха любого мирного плана его должны поддержать Украина и ЕС, — сказала Каллас.
При этом Каллас отметила, что ни одно государство — член ЕС и ни один европейский чиновник не участвовали в разработке предложенного США плана урегулирования кризиса на Украине. Она добавила, что участие в министерской встрече ЕС в формате видеоконференции принял глава МИД Украины Андрей Сибига.
На вопрос журналистов о том, подтвердил ли Сибига какие-либо параметры американского плана, Каллас воздержалась от ответа. Она подчеркнула, что позиция ЕС остается самостоятельной и независимой от внешних инициатив, передает Газета.Ru.
