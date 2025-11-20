Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Якубович и Сафронов сдружились в кинотеатре

Леонид Якубович и Никас Сафронов приехали на премьеру российского фильма. Несмотря на то, что они редко видятся и работают в разных областях, гости нашли общий язык за кулисами. Перед выходом на красную дорожку телеведущий и художник обсудили последние новости из жизни друг друга, а затем Никас первым пропустил Леонида Аркадьевича фотографироваться. Смотрите видео.

Леонид Якубович и Никас Сафронов приехали на премьеру российского фильма. Несмотря на то, что они редко видятся и работают в разных областях, гости нашли общий язык за кулисами. Перед выходом на красную дорожку телеведущий и художник обсудили последние новости из жизни друг друга, а затем Никас первым пропустил Леонида Аркадьевича фотографироваться. Смотрите видео.