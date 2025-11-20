Якубович и Сафронов сдружились в кинотеатре

Леонид Якубович и Никас Сафронов приехали на премьеру российского фильма. Несмотря на то, что они редко видятся и работают в разных областях, гости нашли общий язык за кулисами. Перед выходом на красную дорожку телеведущий и художник обсудили последние новости из жизни друг друга, а затем Никас первым пропустил Леонида Аркадьевича фотографироваться. Смотрите видео.