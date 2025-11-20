Попавшего в капкан кота спасли и вылечили в Подмосковье

Жители Красноармейска Московской области в пятницу, 14 ноября, заметили кота, переднюю лапу которого зажали в капкане. Они сообщили о случившемся врачам Красноармейской участковой ветеринарной лечебницы, и те освободили кота, а также ампутировали ему три пережатых пальца. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.