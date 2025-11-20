Попавшего в капкан кота спасли и вылечили в Подмосковье

Жители Красноармейска Московской области в пятницу, 14 ноября, заметили кота, переднюю лапу которого зажали в капкане. Они сообщили о случившемся врачам Красноармейской участковой ветеринарной лечебницы, и те освободили кота, а также ампутировали ему три пережатых пальца. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
— Обследование кота показало серьезные повреждения. Капкан пережал три пальца на передней лапке, а при попытке животного освободиться конструкция частично сняла кожный покров с конечности. В связи с необратимыми повреждениями тканей и для спасения жизни кота было принято непростое, но необходимое решение — провести ампутацию трех пережатых пальцев, — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что операция требовала высочайшей точности и профессионализма из-за большой зоны повреждения мягких тканей. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и сейчас кот находится в стационаре клиники, где проходит курс послеоперационной реабилитации под пристальным наблюдением врачей, передает сайт Минсельхоза.
18 ноября московские ветеринары прооперировали кота по кличке Тибет, который упал с четвертого этажа, случайно забежав на балкон и спрыгнув с него. Хирург ортопед Сергей Кондратьев провел открытую репозицию и установил аппарат внешней фиксации на двух лапах, а также зашил верхнее небо животному.