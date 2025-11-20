Песков: Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад»

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих группировками, участвующими в СВО. Песков отметил, что военнослужащие подробно доложили президенту о ситуации на линии соприкосновения. Путин заслушал доклады о положении дел в Константиновке, на Краматорском направлении и вокруг Купянска.
Пресс-секретарь подчеркнул, что военные предоставили полную информацию о ходе выполнения задач, поставленных на предыдущем совещании. Президент отметил, что все эти задачи были выполнены.
По словам Пескова, на совещании обсуждались оперативные вопросы работы группировок «Запад» и «Юг», а также меры по поддержанию эффективности действий войск на всех направлениях, передает ТАСС.
Также РИА Новости сообщили, что все задачи, поставленные перед группировкой войск «Запад» на совещании 25 октября, выполнены.
Министр обороны Андрей Белоусов ранее провел инспекцию «Южной» группировки войск, а также проверил работу передового пункта управления и заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения.