Песков: Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад»

По его словам, глава государства провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих группировками, участвующими в СВО. Песков отметил, что военнослужащие подробно доложили президенту о ситуации на линии соприкосновения. Путин заслушал доклады о положении дел в Константиновке, на Краматорском направлении и вокруг Купянска.