Рождественские чтения откроются 2 декабря в Минске

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XI Белорусские образовательные Рождественские чтения «Просвещение и современность: формирование личности и вызовы времени» откроются 2 декабря в Национальной библиотеке Беларуси в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал Белорусской православной церкви.
Перед открытием чтений состоится награждение победителей республиканского конкурса «Свет милосердия» имени протоиерея Кирилла Шолкова.
Пленарное заседание начнется с приветственного слова предстоятеля Белорусской православной церкви митрополита Вениамина.
Рождественские образовательные чтения — это наиболее значимое научно-практическое мероприятие, проводимое Белорусской православной церковью в рамках сотрудничества с государством, на котором обсуждается широкий спектр вопросов в самых разных сферах.
Участниками станут священнослужители, представители органов власти, деятели культуры, ученые, руководители и преподаватели учреждений образования, медицинские и социальные работники, преподаватели воскресных школ, студенты, представители других направлений деятельности.
В дни работы чтений, которые продлятся до 10 января 2026 года, на различных площадках столицы будут проходить секционные заседания, конференции, круглые столы и другие мероприятия. -0-