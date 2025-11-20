Ричмонд
Рождественские чтения откроются 2 декабря в Минске

Перед открытием чтений состоится награждение победителей республиканского конкурса «Свет милосердия» имени протоиерея Кирилла Шолкова.

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XI Белорусские образовательные Рождественские чтения «Просвещение и современность: формирование личности и вызовы времени» откроются 2 декабря в Национальной библиотеке Беларуси в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал Белорусской православной церкви.

Пленарное заседание начнется с приветственного слова предстоятеля Белорусской православной церкви митрополита Вениамина.

Рождественские образовательные чтения — это наиболее значимое научно-практическое мероприятие, проводимое Белорусской православной церковью в рамках сотрудничества с государством, на котором обсуждается широкий спектр вопросов в самых разных сферах.

Участниками станут священнослужители, представители органов власти, деятели культуры, ученые, руководители и преподаватели учреждений образования, медицинские и социальные работники, преподаватели воскресных школ, студенты, представители других направлений деятельности.

В дни работы чтений, которые продлятся до 10 января 2026 года, на различных площадках столицы будут проходить секционные заседания, конференции, круглые столы и другие мероприятия. -0-