Путин: Бывший командующий группировки «Юг» назначен замминистра обороны РФ

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего командующего группировкой «Юг» Александра Санчика заместителем министра обороны России. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

— Уверен, что на новом месте работы он использует те свои знания, опыт боевого командира. Это сегодня востребовано, — сообщил пресс-секретарь главы государства. Его цитируют «Известия».

Путин ранее назначил бывшего заместителя министра обороны Андрея Булыгу заместителем секретаря Совета безопасности РФ.

Глава государства 5 ноября принял в Кремле Игоря Краснова, которого лично поздравил с утверждением на должность председателя Верховного суда. Совет Федерации 24 сентября назначил Краснова на этот пост. Он будет работать в должности шесть лет по предложению президента Путина. Глава государства уже освободил его от поста главы Генеральной прокуратуры. Что известно о третьем в истории современной России председателе Верховного суда РФ — в материале «Вечерней Москвы».

Путин также назначил Евгения Кудрова чрезвычайным и полномочным послом России в Йеменской Республике. Президент ранее подписал указ, согласно которому новым послом России в Бельгии стал Денис Гончар.

