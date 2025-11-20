Путин: Бывший командующий группировки «Юг» назначен замминистра обороны РФ

Глава государства 5 ноября принял в Кремле Игоря Краснова, которого лично поздравил с утверждением на должность председателя Верховного суда. Совет Федерации 24 сентября назначил Краснова на этот пост. Он будет работать в должности шесть лет по предложению президента Путина. Глава государства уже освободил его от поста главы Генеральной прокуратуры. Что известно о третьем в истории современной России председателе Верховного суда РФ — в материале «Вечерней Москвы».