Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проходящая лечение от рака Симоньян рассказала о съемках в парике

Маргарита Симоньян сообщила, что у нее выпали волосы на фоне лечения от рака.

Источник: Аргументы и факты

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что теперь будет участвовать в съемках в парике, поскольку у нее выпали волосы на фоне лечения рака.

Маргарита Симоньян ответила на комментарий подписчицы, которая посмотрела последний выпуск программы «ЧТД» и назвала ее красавицей.

«Спасибо. Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый, вроде», — написала журналистка в Telegram.

Напомним, 7 сентября Маргарита Симоньян рассказала, что врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь и ей предстоит операция. Впоследствии, 22 числа, она сообщила, что проходит лечение от рака. В октябре журналистка объявила о начале химиотерапии.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше