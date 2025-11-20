Проходящая лечение от рака Симоньян рассказала о съемках в парике

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что теперь будет участвовать в съемках в парике, поскольку у нее выпали волосы на фоне лечения рака.
Маргарита Симоньян ответила на комментарий подписчицы, которая посмотрела последний выпуск программы «ЧТД» и назвала ее красавицей.
«Спасибо. Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый, вроде», — написала журналистка в Telegram.
Напомним, 7 сентября Маргарита Симоньян рассказала, что врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь и ей предстоит операция. Впоследствии, 22 числа, она сообщила, что проходит лечение от рака. В октябре журналистка объявила о начале химиотерапии.