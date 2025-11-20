Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина с психическим расстройством убила собственного сына

Крымчанке, убившей девятилетнего сына, грозит принудительное лечение.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе произошло жестокое убийство: мать, имеющая диагностированное психическое заболевание, расправилась со своим девятилетним сыном. Как сообщил «КП — Крым» информированный источник, знакомый с обстоятельствами дела, трагедия случилась несколько недель назад.

Учитывая состояние здоровья обвиняемой, ей, вероятнее всего, будет назначено не тюремное заключение, а принудительное лечение в психиатрической клинике.

Эта ужасная история стала не первым подобным случаем в крымской столице. В феврале 2020 года на одной из улиц города в автомобиле было обнаружено тело семилетнего мальчика с множественными ножевыми ранениями. Рядом находилась его мать в неадекватном состоянии.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.