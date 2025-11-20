Женщина с психическим расстройством убила собственного сына

В Симферополе произошло жестокое убийство: мать, имеющая диагностированное психическое заболевание, расправилась со своим девятилетним сыном. Как сообщил «КП — Крым» информированный источник, знакомый с обстоятельствами дела, трагедия случилась несколько недель назад.
Учитывая состояние здоровья обвиняемой, ей, вероятнее всего, будет назначено не тюремное заключение, а принудительное лечение в психиатрической клинике.
Эта ужасная история стала не первым подобным случаем в крымской столице. В феврале 2020 года на одной из улиц города в автомобиле было обнаружено тело семилетнего мальчика с множественными ножевыми ранениями. Рядом находилась его мать в неадекватном состоянии.
