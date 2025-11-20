Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Бои идут уже внутри Константиновки в ДНР

Российские войска сражаются с украинскими формированиями уже на территории населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 20 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

Российские войска сражаются с украинскими формированиями уже на территории населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 20 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

— Бои идут уже внутри Константиновки в ДНР, — заявил глава государства, его цитирует ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск «Запад». По его словам, российский лидер провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих группировками, участвующими в СВО, а также заслушал доклады о положении дел в Константиновке, на Краматорском направлении и вокруг Купянска.

2 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боестолкновения уже происходят в городской зоне Константиновки, и российские военнослужащие получают все больше возможностей для активного вытеснения противника с территории населенного пункта.

В тот же день военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские бойцы открывают огонь по мирным жителям Константиновки, занимаются мародерством и совершают другие военные преступления.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше