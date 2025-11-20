Российские войска сражаются с украинскими формированиями уже на территории населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 20 ноября, заявил президент России Владимир Путин.
— Бои идут уже внутри Константиновки в ДНР, — заявил глава государства, его цитирует ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск «Запад». По его словам, российский лидер провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих группировками, участвующими в СВО, а также заслушал доклады о положении дел в Константиновке, на Краматорском направлении и вокруг Купянска.
2 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боестолкновения уже происходят в городской зоне Константиновки, и российские военнослужащие получают все больше возможностей для активного вытеснения противника с территории населенного пункта.
В тот же день военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские бойцы открывают огонь по мирным жителям Константиновки, занимаются мародерством и совершают другие военные преступления.