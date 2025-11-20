Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Вильнюса ввел ограничения на полеты из-за неопознанных объектов

Временно закрыт и диспетчерский район в зоне ответственности аэропорта.

Источник: Аргументы и факты

Международный аэропорт Вильнюса закрыли из-за появления в небе воздушных шаров, передает агентство ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу воздушной гавани.

«Работа аэропорта приостановлена из-за появления в воздушном пространстве неопознанных объектов, похожих на воздушные шары, временно закрыт и диспетчерский район в зоне ответственности аэропорта», — следует из заявления.

При этом собеседник агентства не стал уточнять, о каких именно «неопознанных объектах» идет речь.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт бельгийского Льежа закрыли из-за обнаружения в воздушном пространстве неизвестных беспилотных летательных аппаратов.