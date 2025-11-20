Аэропорт Вильнюса ввел ограничения на полеты из-за неопознанных объектов

Международный аэропорт Вильнюса закрыли из-за появления в небе воздушных шаров, передает агентство ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу воздушной гавани.
«Работа аэропорта приостановлена из-за появления в воздушном пространстве неопознанных объектов, похожих на воздушные шары, временно закрыт и диспетчерский район в зоне ответственности аэропорта», — следует из заявления.
При этом собеседник агентства не стал уточнять, о каких именно «неопознанных объектах» идет речь.
Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт бельгийского Льежа закрыли из-за обнаружения в воздушном пространстве неизвестных беспилотных летательных аппаратов.