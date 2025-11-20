Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Цели СВО должны быть безусловно достигнуты

Цели специальной военной операции (СВО) на Украине должны быть безусловно достигнуты. Об этом в четверг, 20 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

Цели специальной военной операции (СВО) на Украине должны быть безусловно достигнуты. Об этом в четверг, 20 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

— У нас с вами свои задачи, свои цели. Главная из них — безусловное достижение целей специальной военной операции, — подчеркнул российский лидер во время посещения одного из командных пунктов группировки войск «Запад».

Он подчеркнул, что россияне надеются на руководство страны, ее армию и ожидают нужных результатов от СВО, передает ТАСС.

В тот же день начальник Генерального штаба российских войск Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области от присутствия украинских формирований. 18 ноября российские военнослужащие освободили населенные пункты Нечаевка в Днепропетровской области и Цегельное в Харьковской области.

20 ноября военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские бойцы ведут ожесточенные уличные бои в Северске, развивая успех после прорыва обороны украинских войск на юго-восточной окраине города.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше