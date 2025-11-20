Путин: Цели СВО должны быть безусловно достигнуты

Цели специальной военной операции (СВО) на Украине должны быть безусловно достигнуты. Об этом в четверг, 20 ноября, заявил президент России Владимир Путин.
— У нас с вами свои задачи, свои цели. Главная из них — безусловное достижение целей специальной военной операции, — подчеркнул российский лидер во время посещения одного из командных пунктов группировки войск «Запад».
Он подчеркнул, что россияне надеются на руководство страны, ее армию и ожидают нужных результатов от СВО, передает ТАСС.
В тот же день начальник Генерального штаба российских войск Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска.
Ранее подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области от присутствия украинских формирований. 18 ноября российские военнослужащие освободили населенные пункты Нечаевка в Днепропетровской области и Цегельное в Харьковской области.
20 ноября военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские бойцы ведут ожесточенные уличные бои в Северске, развивая успех после прорыва обороны украинских войск на юго-восточной окраине города.