Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов сообщил об освобождении Купянска

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские военнослужащие освободили город Купянск в Харьковской области.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские военнослужащие освободили город Купянск в Харьковской области.

— Соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол, — сказал Герасимов.

При уточняющем вопросе президента о завершении операции командующий группировки войск «Запад» подтвердил, что город полностью освобожден, передает ТАСС.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области от присутствия украинских формирований. 18 ноября российские военнослужащие освободили населенные пункты Нечаевка в Днепропетровской области и Цегельное в Харьковской области.

20 ноября военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские бойцы ведут ожесточенные уличные бои в Северске, развивая успех после прорыва обороны украинских войск на юго-восточной окраине города.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше