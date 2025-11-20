Герасимов сообщил об освобождении Купянска

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские военнослужащие освободили город Купянск в Харьковской области.
— Соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол, — сказал Герасимов.
При уточняющем вопросе президента о завершении операции командующий группировки войск «Запад» подтвердил, что город полностью освобожден, передает ТАСС.
Ранее подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области от присутствия украинских формирований. 18 ноября российские военнослужащие освободили населенные пункты Нечаевка в Днепропетровской области и Цегельное в Харьковской области.
20 ноября военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские бойцы ведут ожесточенные уличные бои в Северске, развивая успех после прорыва обороны украинских войск на юго-восточной окраине города.