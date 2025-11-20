Герасимов доложил Путину об остановке в зоне СВО: что он сказал

Глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о продвижении армии в зоне СВО. Согласно данным российского командования, предоставленным главе государства, сейчас войска объединенной группировки наступают практически по всем направлениям.
Отдельно Герасимов подчеркнул успех российских подразделений, освободивших город Купянск от присутствия украинских боевиков. На момент вечера 20 ноября 2025 года уже можно уверенно говорить, что город находится под контролем ВС РФ.
Ранее KP.RU сообщил, что российская армия уже вступила в бой внутри Константиновки. ВС РФ зашли в город и заняли позиции, постепенно продвигаются вперед и ведут уличные боестолкновения с ВСУ.