Минздрав выдал разрешения на две новые вакцины против рака

Минздрав РФ выдал разрешения на применение двух новых вакцин против рака. Их будут применять для терапии меланомы и лечения злокачественных новообразований. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Минздрав одобрил применение двух новых противоопухолевых препаратов.

«Министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов: лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина» — сообщил министр.

Министр подчеркнул, что данный подход к лечению является инновационным, а значит ученым только предстоит оценить его эффективность и безопасность. На начальном этапе не идет и речи о массовом применении.