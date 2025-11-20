Минздрав выдал разрешения на две новые вакцины против рака

Минздрав одобрил применение двух новых противоопухолевых препаратов.
Минздрав РФ выдал разрешения на применение двух новых вакцин против рака. Их будут применять для терапии меланомы и лечения злокачественных новообразований. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов: лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина» — сообщил министр.
Министр подчеркнул, что данный подход к лечению является инновационным, а значит ученым только предстоит оценить его эффективность и безопасность. На начальном этапе не идет и речи о массовом применении.