18 ноября в СМИ появилась информация о том, что общие потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили почти 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными. На начало 2025 года потери Киева составили около миллиона человек, а за текущий год Украина потеряла свыше 450 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.