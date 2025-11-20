Российские войска освободили населенный пункт Ямполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил командующий группировки войск «Запад» Сергей Кузовлев.
— На Краснолиманском направлении освобожден населенный пункт Ямполь, — доложил военнослужащий.
Об этом он заявил во время посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов группировки войск, передает сайт Кремля.
Также во время визита главы государства в командный пункт начальник Генерального штаба российских войск Валерий Герасимов доложил ему об освобождении Купянска.
Днем 20 ноября Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области от присутствия украинских формирований. 18 ноября российские военнослужащие освободили населенные пункты Нечаевка в Днепропетровской области и Цегельное в Харьковской области.
19 ноября российским войскам удалось прорвать оборону украинских военнослужащих и занять позиции в селах Выемка и Ивано-Дарьевка, после чего подразделения вошли в южную часть Северска — важного города в ДНР.
18 ноября в СМИ появилась информация о том, что общие потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили почти 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными. На начало 2025 года потери Киева составили около миллиона человек, а за текущий год Украина потеряла свыше 450 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.