Россияне спорят о переименовании Волгограда в Сталинград

В ходе опроса среди тех респондентов, кто не поддержал инициативу о переименовании городов, были выявлены следующие аргументы. Большинство из них (52%) считают, что бюджетные средства следует направлять на развитие города, а не на переименование. 47% опрошенных выразили нежелание связывать название города с именем Сталина, а 23% не хотят, чтобы город ассоциировался исключительно с военными событиями. Кроме того, 18% респондентов убеждены в бессмысленности возврата к прошлым названиям, а 11% считают, что смена наименований создает путаницу.