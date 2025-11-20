Marinetraffic: лайнер Astoria Grande идет по Босфору к Черному морю

Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту, которому не разрешили зайти в порт Стамбула, движется по проливу Босфор в сторону Черного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса Marinetraffic.
Лайнер прошел под мостом Султана Мехмеда Завоевателя. Судно почти преодолело половину пути в проливе Босфор.
Международный круизный лайнер Astoria Grande не смог в четверг зайти в порт Стамбула и вынужден возвращаться в Сочи. Портовые власти не объяснили, почему не дали судну разрешение на швартовку.
В судоходной компании «Аквилон», являющейся генеральным агентом по продажам и продвижению Astoria Grande, заявили, что лайнер прибудет в Сочи по расписанию.
Ранее сообщалось, что капитан лайнера официально уведомил пассажиров о невозможности причалить в Стамбуле. Туристам, как утверждается, выплачены компенсации.