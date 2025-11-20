Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове погодный взрыв: Нас ожидает +19 градусов, и, может, увидим солнце

Прогноз погоды в Молдове на пятницу, 21 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Аномально теплая погода для ноября, за 10 дней до зимы, ожидает Молдову.

В пятницу, 21 ноября, воздух прогреется аж до 19 градусов.

Правда, будет облачно, возможно, иногда будет проглядывать солнце, но день в целом сероватый.

Осадков не прогнозируют.

.

В последующие сутки будет тепло до +12 градусов и дождливо.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Мне очень стыдно за власть в Молдове: Объявили день траура в связи с кончиной Илие Илашку, а на могилу знаменитого кинорежиссера Николая Гибу никто из власть имущих не пришел, даже цветочка на могилу пожалели.

Это всё, что вам надо знать о «культуре памяти», «скорби» и, в принципе, об этой «жёлтой» власти (далее…).

Программа «европейское село» в Молдове: Закрытые школы, опустевшие дома, разбитые дороги — почему власти так старательно дискредитируют ЕС.

«Европейское» село в нашей стране катится к нищете и безысходности — до ПАС было лучше (далее…).

Учителя грозят массовыми протестами: Почти половина педагогов Молдовы живут за чертой бедности.

Федерация профсоюзов образования и науки обратилась к властям с требованием повысить базовый оклад педагогам (далее…).