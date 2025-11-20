В Молдове погодный взрыв: Нас ожидает +19 градусов, и, может, увидим солнце

Аномально теплая погода для ноября, за 10 дней до зимы, ожидает Молдову.
В пятницу, 21 ноября, воздух прогреется аж до 19 градусов.
Правда, будет облачно, возможно, иногда будет проглядывать солнце, но день в целом сероватый.
Осадков не прогнозируют.
.
В последующие сутки будет тепло до +12 градусов и дождливо.
