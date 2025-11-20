Водитель в Барановичах попался с похищенным топливом и избил застигшего его охранника

Работая водителем на предприятии, в мае 2025 года мужчина отправился в рейс на служебном грузовом автомобиле. По дороге он не раз останавливался и сливал топливо из бака в канистры. Всего слил около 40 л дизельного топлива. Вернувшись в Барановичи, планировал оставить похищенное у дома своего знакомого.