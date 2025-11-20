Ричмонд
Водитель в Барановичах попался с похищенным топливом и избил застигшего его охранника

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель в Барановичах попался с похищенным топливом, ему дали крупный штраф, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Работая водителем на предприятии, в мае 2025 года мужчина отправился в рейс на служебном грузовом автомобиле. По дороге он не раз останавливался и сливал топливо из бака в канистры. Всего слил около 40 л дизельного топлива. Вернувшись в Барановичи, планировал оставить похищенное у дома своего знакомого.

Работник службы охраны предприятия заметил, что автомобиль с логотипом организации остановился возле одного из частных домов. Увидев водителя с канистрами, он стал снимать происходящее на видеокамеру мобильного телефона и потребовал, чтобы тот прекратил противоправные действия.

Застигнутый за хищением топлива водитель в ответ на требование показать канистру для проверки предложил «договориться» в решении вопроса. Получив отказ, вылил топливо на землю. Затем пытался выбить из рук охранника мобильный телефон. Несколько раз ударил его, от чего тот упал на землю.

О том, что произошло, работник службы охраны сообщил в правоохранительные органы — злоумышленника задержали.

Сначала он отрицал свою вину, а когда ему предъявили данные GPS-мониторинга транспорта и видеозапись с телефона, раскаялся.

По факту хищения дизельного топлива мужчина привлечен к административной ответственности и уплатил штраф.

Что касается примененного насилия к должностному лицу, выполняющему служебные обязанности, в целях воспрепятствования законной деятельности, водителю назначено наказание в виде штрафа в размере 100 БВ (Br4,2 тыс.). Кроме того, с него в пользу потерпевшего взыскана материальная компенсация морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. -0-