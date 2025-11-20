20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первый снег выпал в Гродно. Улицы и парки выглядят по-настоящему волшебно. Первый снег напоминает о приближении зимы и усиливает ожидание праздников. -0-
Фото Леонида Щеглова.
