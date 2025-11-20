Wildberries: Запрет скидок увеличит цены на маркетплейсах на 15−20 процентов

Запрет скидок на маркетплейсах в России приведет к росту цен для покупателей на 15−20 процентов. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries & Russ (RWB).
Сейчас платформами пользуются более 80 миллионов человек. В компании отметили, что цель крупных банков, поддерживающих запрет, — ограничить развитие маркетплейсов. По их оценке, запрет негативно скажется на миллионах потребителей, для которых товары станут дороже.
В RWB подчеркнули, что в других странах жесткое регулирование цен ухудшало пользовательский опыт, и аналогичные меры в США имели сомнительную эффективность.
Также в компании обратили внимание, что банки, лоббирующие запрет, сами активно продвигают скидки и бонусы внутри своих экосистем, при этом регулирование должно быть единым для всех отраслей, чтобы избежать арбитража, передает РИА Новости.
Главы Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить маркетплейсам предоставление прямых скидок и косвенных форм финансирования, включая бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии.