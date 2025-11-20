Курганские школы провалили проверку департамента образования

Основные претензии проверяющих касались отсутствия образовательных программ в разделе «Сведения об образовательной организации» или их несоответствия федеральным требованиям. В документах часто отсутствовали поурочное планирование и кодификаторы для ОГЭ, либо тексты были просто скопированы с федеральных образцов без адаптации под конкретную школу. Также на сайтах находили устаревшую или лишнюю информацию. По итогам проверки всем нарушителям объявлены предостережения.