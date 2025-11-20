В Екатеринбурге накрыли нелегальный ларек, где закупались два района

Ранее в районе Сортировки был накрыт магазин, где продавали просроченные продукты, контрафактный алкоголь и безакцизные сигареты, а также реализовывали вейпы несовершеннолетним. Кроме того, был выявлен подпольный цех по производству алкогольной продукции в кальян-баре на улице Первомайской.