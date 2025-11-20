Интервалы движения поездов на МЦД-2 возрастут до 1,5 часа 22 и 23 ноября

Поезда на МЦД-2 в предстоящие выходные, 22 и 23 ноября, будут следовать с увеличенными интервалами. На участке от Курской до Красного Балтийца интервалы возрастут до 1,5 часа, от Красного Балтийца до станции Нахабино — до 50 минут, а на участке от Курской до Подольска — до 40 минут. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Москвы.