Интервалы движения поездов на МЦД-2 возрастут до 1,5 часа 22 и 23 ноября

Поезда на МЦД-2 в предстоящие выходные, 22 и 23 ноября, будут следовать с увеличенными интервалами. На участке от Курской до Красного Балтийца интервалы возрастут до 1,5 часа, от Красного Балтийца до станции Нахабино — до 50 минут, а на участке от Курской до Подольска — до 40 минут. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Москвы.
На станциях Дмитровская, Гражданская и Красный Балтиец поезда в обе стороны будут ходить по пути «на Подольск». При этом в сторону станции Нахабино составы будут прибывать на другую платформу. Кроме того, часть поездов со стороны станции Нахабино будет ходить укороченными маршрутами до/от Тушинской и Красного Балтийца, а со стороны Подольска — до/от Курской.
— С коллегами из Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы и ОАО «РЖД» проводим работы для возведения через пути МЦД-2 нового путепровода, чтобы под ним соединить улицы Добролюбова, Складочная и Двинцев автомобильной дорогой, — передает Telegram-канал ведомства.
До 23 декабря на станцию метро «Павелецкая» Кольцевой линии в утренние часы пик можно будет попасть только через Замоскворецкую линию и пересадку. Такие же изменения в работе произошли на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии.