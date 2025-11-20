В Госдуме рассказали, как заморозка денег поможет защитить покупателей жилья

Однако, как отметил Аксененко, у данного подхода имеются и определённые недостатки. Многие граждане после продажи одного жилого помещения сразу используют вырученные средства для приобретения другого объекта недвижимости. Кроме того, часто возникает необходимость срочной продажи недвижимости в связи с переездом или необходимостью оплаты лечения. В таких ситуациях, по мнению депутата, можно установить специальный порядок передачи денег — соответствующее условие должно быть заранее согласовано всеми участниками сделки. Такое соглашение означает, что стороны не смогут оспаривать сделку и принимают на себя всю ответственность за возможные последствия.