Суд оставил под стражей советника губернатора Орловской области

Чиновник является фигурантом крупного дела: ему предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, ограничении конкуренции, многочисленных эпизодах мошенничества (в том числе с особо крупным ущербом), а также в легализации средств. Среди эпизодов — хищение 76 млн рублей, выделенных на ремонт мостов по нацпроекту БКАД, и 67 млн рублей на закупку медицинского оборудования.