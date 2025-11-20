Ричмонд
Суд оставил под стражей советника губернатора Орловской области

Орловский областной суд продлил срок содержания под стражей советнику губернатора региона Сергею Лежневу. Его оставили в СИЗО до 24 декабря 2025 года. Такое решение озвучил судья, удовлетворив ходатайство обвинения — продлить арест ещё на месяц.

Источник: Life.ru

Защита настаивала на смягчении меры пресечения и просила заменить арест на домашний или запрет определённых действий, но суд отказал. Лежнев находится под стражей с мая 2024 года.

Чиновник является фигурантом крупного дела: ему предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, ограничении конкуренции, многочисленных эпизодах мошенничества (в том числе с особо крупным ущербом), а также в легализации средств. Среди эпизодов — хищение 76 млн рублей, выделенных на ремонт мостов по нацпроекту БКАД, и 67 млн рублей на закупку медицинского оборудования.

Ранее Life.ru сообщал, что возбудили уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. По данным следствия, она в 2021 году получила 250 тысяч рублей от знакомого арбитражного управляющего Владимира Коликова.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.