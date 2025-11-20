Ричмонд
+11°
пасмурно
В городе ХМАО непогода оставила жителей нескольких районов без воды

В Когалыме (ХМАО) вечером 20 ноября из-за сильного ветра произошли перебои с электричеством. Это привело к тому, что в нескольких микрорайонах жители остались без горячей воды. Подробности власти города сообщили в соцсети.

В городе до утра возможны перебои с водоснабжением.

«Уважаемые когалымчане, важная информация! В связи с погодными условиями на одной из трансформаторных подстанций города произошел перехлест линий электропередач, из-за чего в некоторых микрорайонах города произошло отключение горячего водоснабжения», — сообщают власти города в соцсети vk.com.

«Уважаемые когалымчане, важная информация! В связи с погодными условиями на одной из трансформаторных подстанций города произошел перехлест линий электропередач, из-за чего в некоторых микрорайонах города произошло отключение горячего водоснабжения», — сообщают власти города в соцсети vk.com.

Позже в мэрии сообщили, что проблема решена — подача воды восстановлена. Уточняется, что до утра возможны небольшие перебои водоснабжения.