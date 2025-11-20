Поверенный США на Украине: Ситуация складывается в пользу долгожданного мира

Временный поверенный в делах США на Украине Джулия Дэвис в четверг, 20 ноября, заявила, что ситуация наконец складывается в пользу мира, которого долго ждали украинцы.
— У меня и министра армии США Дэна Дрисколла были чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством сегодня — все разделяют видение президента (США Дональда) Трампа относительно завершения этой войны. Наконец ситуация складывается в пользу мира — мира, которого украинцы так долго ждали, — цитирует дипломата RT со ссылкой на Х.
Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что стратегия сообщества в отношении украинского конфликта остается неизменной. По ее словам, ЕС стремится ослабить Россию и укрепить позиции Украины, а любая мирная инициатива должна прежде всего получить одобрение ЕС и Украины.
Каллас заявила, что Европейский союз не участвовал в разработке плана по урегулированию ситуации на Украине, подготовленного Соединенными Штатами.
Администрация США выступила с новыми предложениями в рамках украинского урегулирования. По информации американских журналистов, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично утвердил новый мирный план. Что известно об инициативах Вашингтона и как на них отреагировали в мире — в материале «Вечерней Москвы».