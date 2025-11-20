Поверенный США на Украине: Ситуация складывается в пользу долгожданного мира

— У меня и министра армии США Дэна Дрисколла были чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством сегодня — все разделяют видение президента (США Дональда) Трампа относительно завершения этой войны. Наконец ситуация складывается в пользу мира — мира, которого украинцы так долго ждали, — цитирует дипломата RT со ссылкой на Х.